Jego wypowiedź wzbudziła kontrowersje. Stala tłumaczy: „Użyłem skrótu myślowego”

W rozmowie z Interią kandydat Konfederacji w Częstochowie Tomasz Stala „tłumaczył się” ze swoich poglądów. Podkreślił też, że wygrał proces za nazywanie go „ruską onucą”.

W ostatnich dniach wiele kontrowersji wzbudziła wypowiedź Stali, w której stwierdził on, że „nie zmienił do końca poglądów”. – One ewoluowały w kierunku narodowych, faszystowskich, monarchistycznych – dodał.

Później wyjaśniał swoje słowa w rozmowie z Interią. – Użyłem skrótu myślowego. Moje poglądy ewoluowały. Z narodowego, przez poglądy faszystowskie, czyli państwowe. Faszyzm w życiu brzmi źle, ale chodzi o mocne pojęcie państwowości. Ewoluowały w kierunku monarchizmu. Nie jestem miksem trzech poglądów, ale tak wyglądała droga ku kształtowaniu się moich poglądów – wyjaśnił.