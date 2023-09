Kim Dzong Un jedzie do Rosji. Północnokoreański przywódca spotka się z Putinem

REKLAMA

Północnokoreański przywódca Kim Dzong Un wyruszył specjalnym pociągiem pancernym do Rosji – poinformowała w poniedziałek południowokoreańska telewizja YTN powołując się na źródło rządowe w Seulu. Najprawdopodobniej we wtorek Kim spotka się z Władimirem Putinem we Władywostoku.

Według stacji YTN „Kim Dzong Un powoli przemieszcza się na terenie Korei Północnej w kierunku północno-wschodniej granicy” z Rosją.

Amerykański dziennik „New York Times” napisał, że Kim ma spotkać się osobiście z Putinem, by omówić kwestię dostaw broni dla rosyjskiej armii. Wojskom rosyjskim atakującym Ukrainę szczególnie brakuje amunicji artyleryjskiej.