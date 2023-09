Najnowszy SONDAŻ: Dramat Kaczyńskiego i spory spadek Konfederacji

REKLAMA

Najnowszy sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” i radia RMF FM pokazuje, że liderem wciąż pozostaje Prawo i Sprawiedliwość. Oprócz formacji obecnie rządzącej do Sejmu weszłyby jeszcze cztery formacje.

Z badania wynika, że PiS może liczyć na 33,2 proc. poparcia. W porównaniu z sondażem sprzed dwóch tygodni (25–26 sierpnia) partia Jarosława Kaczyńskiego traci 0,2 punktu procentowego, co mieści się w granicach błędu statystycznego.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, uzyskując poparcie 26 proc. Formacja traci 1,2 punktu procentowego.

Podium zamyka Trzecia Droga z wynikiem rzędu 10,3 proc., zyskując 0,3 punktu procentowego. Oznacza to, że trzecie miejsce traci Konfederacja.

Tuż za podium znalazła się natomiast Lewica z poparciem 10,1 proc., czyli o 0,8 pp więcej niż w poprzednim badaniu.

Do Sejmu weszłaby także Konfederacja z wynikiem 9,4 proc. Ugrupowanie to jednak traci 3 pp.

Wzrosty Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy nie są duże, ale za to wyraźnie widać zniżkę notowań Konfederacji z 12,4 proc. do 9,4, a więc o 3 pp. To daje jej dopiero piąte miejsce na liście partyjnego poparcia.

Pod progiem wyborczym znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy, na których chce głosować 2 proc. badanych.

Wyraźnie wzrasta przewidywana frekwencja wyborcza: z 51 proc. dwa tygodnie temu do 57,1 obecnie. Warto też podkreślić, że wyraźnie wzrasta odsetek respondentów deklarujących, że wezmą udział w wyborach „zdecydowanie” – to obecnie 44,7 proc. respondentów.

Wyniki procentowe nie są jedynym wyznacznikiem zwycięstwa. Ważniejszy jest bowiem podział mandatów. – O tym, kto będzie mógł stworzyć większość rządową, zadecydują proporcje sił między trzema mniejszymi partiami – stwierdził socjolog, prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

– Z wyliczeń mandatów wynika, że opozycja skupiona w bloku senackim może liczyć obecnie na przewagę jednego miejsca w Sejmie – zaznaczył ekspert.

Sondaż IBRiS dla „Rz” i RMF FM przeprowadzono metodą CATI, 8–9 września na grupie 1100 respondentów.