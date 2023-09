Preferencyjne podatki nie wystarczyły. Polacy nie chcą wracać do kraju

REKLAMA

Preferencyjne, zerowe podatki dochodowe w Polsce, które od ubiegłego roku wprowadził rząd Mateusza Morawieckiego dla powracających do kraju emigrantów, nie zadziałały.

Ze wstępnych danych z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. wynika, że z ulgi na powrót skorzystało 8 tys. podatników. Przychody zwolnione dla korzystających z tej preferencji wyniosły 347 mln zł. Średnio wychodzi więc po blisko 44 tys. zł ulgi rocznie dla jednego podatnika.

Wprowadzona wraz z Polskim Ładem ulga na powrót miała być w swoim założeniu mechanizmem zachęcającym Polaków do powrotu do Polski po okresie emigracji.

Wiele osób, rozważając decyzję o powrocie do Polski, bierze pod uwagę również jakość usług publicznych: dostęp do dobrej edukacji, do systemu ochrony zdrowia czy możliwości rozwoju zawodowego, i nie decyduje się na powrót.

W wielkiej Brytanii mieszka, wg danych brytyjskiego urzędu statystycznego za 2021 r., 743 085 osób urodzonych w Polsce, a w Niemczech – od 1,5 do 2 mln Polaków. z PiT-0, czyli de facto całkowitego zwolnienia z płacenia podatku dochodowego, mogą skorzystać osoby, które zamieszkały w Polsce po 31 grudnia 2021 r., a wcześniej przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą. Z ulgi na powrót mogą skorzystać praktycznie wszyscy obcokrajowcy.

