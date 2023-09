Ratownicy odnaleźli ciała zaginionych górników

REKLAMA

Ratownicy odnaleźli ciała pięciu z siedmiu górników, zaginionych po katastrofie w kopalni Pniówek w kwietniu zeszłego roku. By wrócić po dwóch pozostałych górników, trzeba będzie wydrążyć dodatkowy chodnik; zajmie to około miesiąca – podała Jastrzębska Spółka Węglowa, do której należy kopalnia.

– Pięciu górników odnaleziono w chodniku nadścianowym N-12, za wlotem do ściany N-6. Ze względu na trudne warunki prowadzonej akcji, transport odnalezionych górników na powierzchnię będzie trwał około doby – poinformował w poniedziałek rano PAP rzecznik JSW Tomasz Siemieniec.

Według nieoficjalnych informacji, pracownicy, których ciała odnaleziono, to członkowie zastępu ratowniczego, jaki po pierwszym wybuchu metanu szedł z pomocą poszkodowanym górnikom.