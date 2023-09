Wymienią więźniów z USA. Aktywa Iranu zostaną odblokowane

REKLAMA

Iran spodziewa się wymiany więźniów ze Stanami Zjednoczonymi w najbliższej przyszłości – oświadczył w poniedziałek rzecznik irańskiego MSZ. Dodał, że zamrożone aktywa Iranu w Korei Południowej o wartości 6 mld dolarów zostaną odblokowane w najbliższych dniach.

Rzecznik MSZ Naser Kanaani zaznaczył, że te dwie kwestie nie są ze sobą powiązane.

Źródła agencji Reutera poinformowały w zeszłym tygodniu, że przekazanie irańskich funduszy do banków w Katarze, co ma nastąpić już w tym tygodniu, uruchomi szczegółowo zaplanowany ciąg wydarzeń, który doprowadzi do wyjazdu z Iranu pięciu przetrzymywanych tam osób o podwójnym obywatelstwie amerykańskim i irańskim oraz powrotu do domu podobnej liczby irańskich więźniów z USA.