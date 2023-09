Chińczycy zapewniają Putina, że są skłonni pogłębiać współpracę

REKLAMA

Chiny są skłonne do pogłębiania „obustronnie korzystnej współpracy” z Rosją – oświadczył we wtorek wicepremier ChRL Zhang Guoqing podczas spotkania z Władimirem Putinem we Władywostoku. Jego wypowiedź omawia państwowa chińska agencja prasowa Xinhua.

Na początku spotkania Zhang przekazał Putinowi „serdeczne pozdrowienia” od przywódcy Chin Xi Jinpinga i ocenił, że „wszechstronne partnerstwo koordynacji” pomiędzy obu krajami „utrzymuje wysoki poziom działania”, a współpraca w wielu dziedzinach dobrze się rozwija – podała Xinhua.

„Chiny są skłonne współpracować z Rosją, by wprowadzić w życie ważny konsensus osiągnięty przez obu szefów państw, dzielić się możliwościami rozwojowymi, pogłębiać obustronnie korzystną współpracę”, a także „w dalszym ciągu osiągać nowe rezultaty” – przekazała chińska agencja, omawiając wypowiedź Zhanga.