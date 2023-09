Dantejskie sceny. Tak żydowska młodzież atakuje chrześcijan [VIDEO]

REKLAMA

W sieci pojawiło się nagranie z Palestyny, na którym widać żydowskich chłopców atakujących turystów.

„Palestyna. 🇮🇱Żydowskie dzieci atakują chrześcijańskich turystów” – napisał na platformie X Mateusz Grzeszczuk – Podróż bez Paszportu, załączając nagranie.

Na filmiku widać sporą grupę kilkuletnich chłopców oraz nastolatków ubranych w ortodoksyjny sposób, którzy atakują przybyszów spoza swojego kręgu. Mają oni drewniane mieczyki oraz rzucają różnymi przedmiotami w przyjezdnych.

Na nagraniu widać m.in., jak jeden z nastolatków kopie kobietę, a następne zaplątuje się w jej spódnicę i upada. Kilkukrotnie chłopcy atakują też swoimi zabawkami plecak kobiety. Widać, że grupa jest agresywna.

Palestyna. 🇮🇱Żydowskie dzieci atakują chrześcijańskich turystów. pic.twitter.com/wfNMOfnnJi — Mateusz Grzeszczuk – Podróż bez Paszportu (@PBPaszportu) September 11, 2023

W Izraelu nasilają się ataki na chrześcijan. Pod koniec lipca katoliccy biskupi wezwali władze do reakcji. Komisja biskupów Iustitia et Pax w opublikowanym wówczas liście skrytykowała organy ścigania, które zazwyczaj wykazują się dużą aktywnością. W takich jednak przypadkach są „najwyraźniej niezdolne do powstrzymania ataków”.

Żydowska młodzież ekstremistyczna sięga po takie środki jak plucie, obelgi, przemoc fizyczna oraz akty wandalizmu i graffiti.