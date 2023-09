Historyczny dzień w Izraelu. „Pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia z…”

REKLAMA

Sąd Najwyższy Izraela rozpoczął we wtorek rozpatrywanie petycji w sprawie uchylenia ustawy, która ogranicza jego własne uprawnienia. Jest to pierwszy przypadek w historii Izraela, kiedy wszystkich 15 sędziów Sądu Najwyższego wspólnie rozpatruje odwołanie od uchwalonej ustawy.

– To historyczny dzień. Pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia z tego rodzaju posiedzeniem – powiedziała Susie Nawot, wiceprezes Israel Democracy Institute, cytowana przez agencję AP.

Z kolei w oświadczeniu wydanym przed posiedzeniem minister sprawiedliwości Jariw Lewin stwierdził, że sąd „nie ma żadnych uprawnień” do rewizji ustawy. – To śmiertelny cios dla demokracji i dla pozycji Knesetu – dodał Lewin, podkreślając, że to ustawodawcy wybrani przez społeczeństwo powinni mieć ostateczny głos w sprawie prawodawstwa.