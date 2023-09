Konfederacja: Morawiecki, Sasin, Szumowski i Niedzielski pod sąd! [VIDEO]

Narodowiec przypomniał, że „ten słynny KPO, to pierwotnie fundusz covidowy, na poziomie unijnym stworzony, fundusz dłużny, który został przepchnięty przez Sejm, odsetki od niego spłacamy, pieniędzy nie mamy”.

– Jakby tego wszystkiego było mało, także w tym roku, w specjalnie powołanym funduszu covidowym, zaciągane jest ciągle nowe zadłużenie. Mimo, że nominalnie pandemia się już skończyła, to zadłużenie jest zaciągane. Ta inżynieria finansowa, ta niegospodarność, musi się skończyć – mówił Krzysztof Bosak.

Lider narodowców i współprzewodniczący Konfederacji wskazał, że „za to wszystko ponoszą odpowiedzialność minister Niedzielski, premier Morawiecki, Jarosław Kaczyński”.

– Jednego z nich już nie ma w rządzie. Pozostałych dwóch również musi zapłacić cenę ustąpienia z funkcji. Konfederacja właśnie do tego ma zamiar doprowadzić – zapowiedział poseł.

Żądamy Trybunału Stanu dla Morawieckiego i Sasina! Współprzewodniczący #Konfederacji @krzysztofbosak: To, co widzimy z tego raportu, to są rzeczy, których się spodziewaliśmy, natomiast jedno to przypuszczać pewne rzeczy, drugie to wiedzieć. Doszło do wielkiego marnotrawstwa, a… pic.twitter.com/e48a0bhRCs

