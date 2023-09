Masowe rozdawnictwo POPiS-u i łamanie limitów zadłużenia. Czy wrócą jakiekolwiek hamulce? [VIDEO]

REKLAMA

Konfederacja Wolność i Niepodległość wyraziła stanowczy sprzeciw wobec planów rządu PiS dotyczących zniesienia limitu zadłużania. Prawicowe ugrupowanie jest zaniepokojone kierunkiem, w jakim zmierza państwo polskie.

Michał Wawer, skarbnik Konfederacji i lider świętokrzyskiej listy partii, podkreślił, że od początku pandemii politycy PiS i Platformy Obywatelskiej zapomnieli o wszelkich ograniczeniach dotyczących zadłużania państwa.

– Przez trzy lata byliśmy świadkami masowego rozdawnictwa świadczeń socjalnych i drukowania pieniędzy. To nieodpowiedzialne i krótkowzroczne. Nic nie wskazuje na to, by politykom POPiS-u miały wrócić jakiekolwiek hamulce, choćby minimalny zdrowy rozsądek w wydawaniu publicznych pieniędzy – mówił Wawer.