Elon Musk, który wcześniej był chwalony za udostępnienie walczącym Ukraińcom sieci Starlink, teraz zdecydował o odłączeniu ich od tej sieci. Miliarder tłumaczy się tym, że USA formalnie nie prowadzą wojny z Federacją Rosyjską.

„Jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych i mam tylko ten paszport. Bez względu na to, co się stanie, będę walczyć za Amerykę i tutaj umrę. Kongres Stanów Zjednoczonych nie wypowiedział wojny Rosji. Jeśli ktoś jest zdrajcą, to ci, którzy mnie tak nazywają” – napisał Elon Musk na swoim portalu – X (dawniej Twitter).

W ten sposób miliarder poinformował świat, dlaczego wyłączył Ukrainie sieć Starink w pobliżu Krymu, czym uniemożliwia Ukraińcom zaatakowanie tego regionu.