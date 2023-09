Polityka migracyjna nie istnieje. „Rząd PiS pośredniczył w nielegalnym handlu ludźmi” [VIDEO]

REKLAMA

Konfederacja zorganizowała konferencję prasową przed siedzibą Najwyższej Izby Kontroli, stanowczo domagając się przeprowadzenia kontroli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Głównym celem tej kontroli ma być zbadanie polityki imigracyjnej oraz polityki wizowej Polski, która jest obarczona licznymi nieprawidłowościami i brakiem przejrzystości.

Stanisław Tyszka, poseł na Sejm koła Konfederacji, podkreślił, że od dłuższego czasu Konfederacja zwraca uwagę na niedociągnięcia w polityce imigracyjnej państwa polskiego. – Sytuacja, w której polska polityka imigracyjna różni się od deklaracji rządu jest nieakceptowalna – powiedział.



Poseł Tyszka wyjaśnił, że w obecnej sytuacji to nie państwo polskie, ani jego urzędnicy, którzy odpowiadają za politykę wizową, a prywatne firmy wygrywające przetargi na obsługę ruchu wizowego w konsulatach i ambasadach decydują o tym kto dostanie wizę. To prowadzi do braku kontroli nad tym procesem.