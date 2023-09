Putin: USA powtarzają błędy Związku Radzieckiego

REKLAMA

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin mówił we wtorek o błędach popełnionych przez Związek Radziecki. Zdaniem rosyjskiego przywódcy, teraz błędy ZSRR powtarzają Stany Zjednoczone.

Niespodziewanie Władimir Putin skrytykował decyzję Związku Radzieckiego o interwencji militarnej w Czechach i na Węgrzech, którą podjęto w celu stłumienia masowych protestów podczas zimnej wojny.

REKLAMA

– To był błąd – stwierdził Putin podczas przemówienia na VIII Wschodnim Forum Ekonomicznym (EEF) we Władywostoku na wschodzie Syberii. – Niedobrze jest robić w polityce zagranicznej cokolwiek, co szkodzi interesom innych narodów – dodał.