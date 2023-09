PZPN ma problem z Santosem. „Trafili na starego wygę”

REKLAMA

Po tym jak polska reprezentacja narodowa przegrała z drużyną Albanii 0:2, portugalski selekcjoner Fernando Santos został wezwany na dywanik do PZPN. Nie ogłoszono jeszcze, jaka przyszłość czeka trenera, ale środowisko nie ma wątpliwość, że doświadczony Santos nie da się łatwo wygryźć.

We wtorek Fernando Santos spotkał się z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. To pierwsza z wielu rozmów, które mają odbyć się ws. przyszłości portugalskiego selekcjonera. Wiele osób oczekiwało, że Santos zostanie zwolniony od razu po tym, jak wezwano go „na dywanik”. Nic takiego się jednak nie stało.

W dodatku wychodzi na to, że Santos, mimo tego, że kibice nie są mu zbytnio przyjaźni, nie musi się obawiać o swoją przyszłość.