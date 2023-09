Rosja rozważa atak na NATO? Rosyjski generał: „Ukraina to etap przejściowy” [VIDEO]

– Ukraina to tylko etap przejściowy? – zapytał prowadzący rozmowę, naczelny propagandysta Kremla – Władimir Sołowjow.

– Tak, zdecydowanie. To dopiero początek – odpowiedział gen. Mordwiczew.

Wojskowy zdecydowanym tonem dodał, że wojna „na tym się nie skończy”. Ze słów Midwiczewa można by wnioskować, że Rosja zamierza uderzyć na któreś z państw NATO.

Russian Colonel-General Andrey Mordvichev says the war against Ukraine is only a "stepping stone" & that Russia will wage war against other countries in Eastern Europe

It’s a statement by a Colonel-General. Europe should listen closely

Via @TheKremlinYap pic.twitter.com/5PttIgR9Ip

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2023