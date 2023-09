Ukraina grozi Polsce konsekwencjami. Stosunki między Warszawą a Kijowem są napięte

Szmyhal za pośrednictwem mediów społecznościowych pisze, że Ukraina mimo wojny i blokady portów przez Rosję wywiązuje się ze swoich zobowiązań zarówno wynikających z Układu Stowarzyszeniowego z UE, jak i prawa WTO.

Polityk twierdzi, że polityka Kijowa nie ma na celu szkody dla polskich rolników i zapewnia, że docenia wsparcie Polaków i polskich rodzin, które otrzymali Ukraińcy.

„Jednak w przypadku naruszenia prawa handlowego w interesie populizmu politycznego przed wyborami Ukraina będzie zmuszona zwrócić się do arbitrażu WTO w celu uzyskania odszkodowania za naruszenie norm GATT” – grozi premier Ukrainy.

Despite the war and the Russian blockade of our ports, Ukraine is fulfilling its obligations under both the Association Agreement with the EU and WTO law. We have no intention of harming Polish farmers. We greatly appreciate the support of the Polish people and Polish families!…

