„Umacnianie przyjaźni”. Kim Dzong Un udaje się do Rosji

REKLAMA

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un opuścił w niedzielę wieczorem Pjongjang i udał się prywatnym pociągiem w podróż do Rosji – poinformowała we wtorek północnokoreańska agencja prasowa KCNA. Według agencji Kimowi towarzyszy delegacja najwyższych rangą osobistości rządowych, w tym dowódców wojskowych.

Było to pierwsze oficjalne potwierdzenie strony północnokoreańskiej wcześniejszych doniesień, że Kim jest w drodze na spotkanie z Władimirem Putinem we Władywostoku.

REKLAMA

Na zdjęciach rozpowszechnionych przez oficjalne północnokoreańskie media widać żołnierzy oddających honory wojskowe i tłum cywilów powiewających kwiatami i flagami. Kim wsiadł do ciemnozielonego pociągu, jak się przypuszcza opancerzonego i wyposażonego w specjalne oprzyrządowanie.

Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował w nagraniu wideo, że wizyta Kima będzie miała charakter państwowy i poświęcona będzie „umacnianiu przyjaźni”.

Jak pisze Reuters nieoficjalnie przypuszcza się, że spotkanie Kim – Putin poświęcone będzie m. in. współpracy wojskowej, w tym ewentualnym zakupom przez Rosję półcnokoreańskiej broni. Do spotkania ma dość prawdopodobnie we wtorek.