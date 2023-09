Żydzi przedłużają ubezpieczenia i zapomogi dla ukraińskich uchodźców

REKLAMA

Gabinet premiera Beniamina Netanjahu zgodził się na przedłużenie do końca roku ubezpieczenia zdrowotnego i zapomóg socjalnych dla około 14 tys. ukraińskich uchodźców.

Podano, że pomoc w wysokości ponad 42 mln szekli (ok. 45,5 mln zł) jest możliwa w wyniku zmniejszenia o 0,06% budżetów wszystkich ministerstw na 2023 rok.

W ubiegłym tygodniu rząd poinformował, że nie był w stanie odnowić pomocy dla ukraińskich uchodźców z powodu braku funduszy.

Portal „Times of Israel” przypomina, że Izrael do tej pory wstrzymał się z pomocą wojskową dla Ukrainy ograniczając się do pomocy humanitarnej.

