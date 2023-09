Mentzen: „Wszyscy nas wtedy atakowali, a to my mieliśmy rację”

REKLAMA

Sławomir Mentzen w „Gościu Radia ZET” był pytany m.in. o przedstawiony we wtorek raport Najwyższej Izby Kontroli ws. finansowania machiny covidowej w Polsce. Wykazano w nim także działania bezprawne. Do Prokuratury wpłynęło dziewięć zawiadomień, w tym na Jacka Sasina.

Bogdan Rymanowski podkreślił, iż „Jacek Sasin mówi, że de facto NIK się stał elementem sztabu wyborczego Konfederacji”.

REKLAMA

– Ja jestem w sztabie wyborczym Konfederacji i muszę powiedzieć, że nie widziałem tam nikogo z NIK-u – odparł Mentzen. – Ale ja widziałem Pana niedawno na konferencji prasowej z prezesem Banasiem – dodał prowadzący.

– Dokładnie i ja tam na tej konferencji prasowej pilnowałem właśnie tego, żeby NIK był niezależny od wszystkich polityków, po to, żeby mógł wypuszczać takie raporty, jak wczoraj – skwitował prezes Nowej Nadziei.

– Zasugerował pan prezesowi Banasiowi wyniki raportu? – pytał Rymanowski. – Oczywiście, że nie. Nie rozmawiałem z prezesem Banasiem na temat wyników żadnych raportów. Mi bardzo zależy na tym, żeby NIK był niezależny od polityków, po to, żeby właśnie takie raporty mógł wypuścić – powiedział Mentzen.

Polityk Konfederacji podkreślił, że nie konsultował daty publikacji raportu i dodał, że „NIK jest zupełnie niezależna od Konfederacji”.

„To był tylko wierzchołek góry lodowej”

Odnosząc się do raportu NIK, Rymanowski wskazał, iż „wicepremier Sasin tłumaczy, że organizacja szpitali tymczasowych i inne działania w czasie pandemii były koniecznością”, „jest dumny z tego, że w tym wszystkim brały udział spółki skarbu państwa”.

– Jacek Sasin to wydał na początku 70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły, ale okazuje się, że to był tylko wierzchołek góry lodowej. Z tego raportu wynika, że wydaliśmy 7 miliardów złotych na puste łóżka covidowe, na których nikt nie leżał, wydaliśmy 600 milionów złotych na puste szpitale tymczasowe, w których nikt nie leżał. Rozdawano lekką ręką dodatki covidowe – wymieniał Mentzen.

– Ja byłem w szoku jak przeczytałem, że na jednego pacjenta covidowego przypadały 33 osoby z dodatkami covidowymi. Na jedno łóżko covidowe przypadało 23 lekarzy z dodatkami covidowymi. Na to szły miliardy złotych – wskazał.

– To wszystko też jest tylko wierzchołek góry lodowej. Przecież nie wiemy jeszcze, nie mamy tego policzone, ile wydaliśmy na szczepionki, których nikt nie przyjął, gdzie też pieniądze zostały zmarnowane – podkreślił.

Polityk Konfederacji był też pytany o to, czy jego zdaniem „to rząd, PiS, odpowiada za te nadmiarowe zgony?”. – Oczywiście, że rząd odpowiada za nadmiarowe zgony, ale nie tylko rząd. Przecież rząd to był tylko jeden z trybików w tej całej maszynie robienia w Polsce cyrku – odparł Mentzen.

– Przecież tę ustawę covidową, która umożliwiła to wszystko, o której od samego początku mówiliśmy, że jest nielegalna, z raportu NIK-u również wynikało, że jest niekonstytucyjna, tylko i wyłącznie Konfederacja była przeciwko tej ustawie. Wszystkie pozostałe partie polityczne ją popierały, przykładając rękę do tego, co się działo przez kolejne dwa lata – przypomniał.

Na pytanie o to, czy „można było inaczej podejść do pandemii”, bez wahania odparł: „oczywiście, że tak”.

– Rząd tłumaczy, i część opozycji, że trzeba było robić wszystko, żeby ratować ludzi – powiedział Rymanowski.

– W Szwecji też ratowano ludzi, było dużo mniej zgonów niż w Polsce i nie było tych wszystkich cyrków z lockdownami. Problem właśnie był taki, że wszyscy, poza Konfederacją, szli w jednym kierunku, a my mówiliśmy, że to jest wariactwo, że to jest cyrk – odparł Mentzen.

– Nie tylko politycy, dziennikarze – nie wszyscy oczywiście – celebryci, media, które często dostawały pieniądze za propagandę covidową, wszyscy nas wtedy za to atakowali. Byliśmy nazywani mordercami, dziennikarze bojkotowali nasze konferencje prasowe, nasi posłowie wylatywali z Sejmu, dostawali kary, wszyscy nas wtedy atakowali, a to my mieliśmy rację – skwitował polityk Konfederacji.