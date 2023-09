Miażdżący raport NIK. Płaczek: „OBECNY RZĄD ROZKRADAŁ NAM KRAJ!”

REKLAMA

Raport NIK obnażył rażące nieprawidłowości w polityce covidowej rządu warszawskiego. Do prokuratury złożonych zostało dziewięć zawiadomień, w tym m.in. na Jacka Sasina. Do sprawy odniósł się lider jednej z list Konfederacji Grzegorz Płaczek.

NIK po skontrolowaniu działania organów państwa i instytucji w czasie pandemii, zbadaniu funkcjonowania szpitali tymczasowych i sprawdzeniu wypłat dodatków covidowych skierowała 9 zawiadomień do prokuratury i wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Poinformowano o tym we wtorek na konferencji w Warszawie. Do sprawy odniósł się na platformie X Grzegorz Płaczek, „jedynka” Konfederacji w okręgu katowickim.

REKLAMA

„Wczoraj @NIKgovPL zaprezentowała wyniki raportu w związku z nieprawidłowościami dot. szpitali tymczasowych oraz polityki covidowej. Prace trwały dwa lata i wyniki są… druzgocące. OBECNY RZĄD ROZKRADAŁ NAM KRAJ! Należy o tym krzyczeć na całą Polskę!” – stwierdził Płaczek.