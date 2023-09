W oparach absurdu. Nowa kategoria przestępstwa – kobietobójstwo

REKLAMA

Premier Chorwacji Andrej Plenković ogłosił wprowadzenie do kodeksu karnego nowej kategorii przestępstwa – kobietobójstwa. Minimalną karą za zabicie kobiety dlatego, że jest kobietą, będzie 10-letnie pozbawienie wolności – powiedział w środę chorwacki premier.

„Podjęliśmy decyzję o wysłaniu jasnego sygnału o tym, że zabicie kobiety dlatego, że jest kobietą, jest nie do przyjęcia. Dlatego właśnie wprowadzamy nową kategorię przestępstwa, które będzie karane co najmniej 10-letnim pozbawieniem wolności” – powiedział Plenković. Kodeks karny Chorwacji przewiduje obecnie karę co najmniej pięciu lat więzienia za „zabójstwo” oraz 10 lat pozbawienia wolności za „ciężkie zabójstwo” – zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Kobietobójstwem określa się przestępstwo z nienawiści wobec kobiet motywowane płcią ofiary. Przyczyny kobietobójstwa różnią się od innych rodzajów morderstw i są związane z ogólną pozycją kobiet w społeczeństwie, ich dyskryminacją, rolami płciowymi czy stereotypami. Wśród rodzajów wyróżnia się m.in. tzw. „zabójstwa honorowe” czy zabójstwa z zazdrości i to motywacja popełnionego czynu decyduje o kwalifikacji karnej. „Zabójstwo”, za które w Chorwacji grozi kara min. pięciu lat pozbawienia wolności, jest pojęciem szerszym, obejmującym ofiary obu płci.