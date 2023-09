Zapowiadają nową falę COVID w Polsce. „Widocznie wojna na Ukrainie musi przygasać”

REKLAMA

Wykreowani w trakcie ogłoszonej pandemii koronawirusa medialni eksperci wieszczą początek kolejnej fali. – Widocznie wojna na Ukrainie musi przygasać – komentuje publicysta „Najwyższego Czasu!” prof. Adam Wielomski.

Przed nami sezon infekcyjny, więc zachorowań będzie po prostu więcej, co jest zupełnie naturalne. Cały szkopuł polega na tym, jak do tego podejdą władze i media głównego nurtu. Czy znów wytworzą atmosferę strachu?

Na razie o kolejnej fali koronawirusa alarmuje prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, która w trakcie covidowego szaleństwa dała się poznać jako zwolenniczka wszelakich ograniczeń, nakazów i zakazów nakładanych na ludzi w imię walki z wirusem.

– Dane statystyczne pokazują już na wzrosty zakażeń wirusem SARS-CoV-2 nawet pomimo tak skromnego u nas testowania, bo codziennie w Polsce wykonuje się tylko kilkaset testów, najwięcej w okolicach Warszawy i województwie pomorskim – mówi.

W jej opinii to już czas na zakładanie masek. – Zachęcam, żeby w tych miejscach, gdzie jest więcej ludzi, np. w komunikacji miejskiej, sklepach, zakładać jednak maseczki, co ograniczy dostęp wirusów do naszych dróg oddechowych – kontynuuje.

Następnie postraszyła hospitalizacjami. Mówiła o najnowszej mutacji koronawirusa nazywany przez media Erisem. Jak przekazała, ze względu na jego rozpowszechnienie, obserwuje się już wzrosty hospitalizacji np. w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Wielkiej Brytanii, która notuje ostatnio blisko 3-krotny wzrost hospitalizacji z powodu covida w porównaniu z początkiem sierpnia.

Zapowiadaną nową falę covida krótko skomentował prof. Adam Wielomski. Przypomniał on, że największe szaleństwo covidowe nad Wisłą skończyło się, gdy na Ukrainie wybuchła wojna, a uchodźcy tłumnie przybywali do Polski. Wtedy też zaczęto znosić obostrzenia graniczne, obowiązek testowania, przycichły głosy o obowiązkowych covidowych szczepieniach. Ogólnie: temat wirusa wyciszano.

„Skoro pojawia się nowa fala koronawirusa, to widocznie wojna na Ukrainie musi przygasać. W spektaklu medialnym dwie rzeczy nie mogą dziać się równocześnie, bo pelikany dostałyby oczopląsu” – komentuje publicysta „Najwyższego Czasu!”.

