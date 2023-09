Jaki majątek zgromadził Mariusz Błaszczak? Takim autem jeździ szef MON

REKLAMA

„Super Express” prześwietlił majątek szef MON Mariusza Błaszczaka. Jednym z największych zaskoczeń może być to, jakim samochodem jeździ polityk odpowiedzialny za polską obronność.

Mariusz Błaszczak na biedę narzekać nie może. Historyk z wykształcenia, a obecnie szef Ministerstwa Obrony Narodowej w rządzie PiS, zgromadził całkiem niezły majątek, działając w polityce.

Finanse 53-latka, który w wyborach 15 października wystartuje jako „jedynka” z list Prawa i Sprawiedliwości w okręgu podwarszawskim, prześwietlił „Super Express”.

„Wypłacane mu przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wynagrodzenie wynosi aż 319 tysięcy złotych, do tego dochodzi dieta parlamentarna w wysokości 45,7 tysięcy złotych” – podaje „Se.pl”, opierając się na oświadczeniu majątkowym polityka za 2022 rok.

W oszczędnościach Błaszczak ma tysiąc euro i 250 tysięcy złotych. „Rok temu było to 400 tysięcy, majątek polityka skurczył się więc aż o 150 tysięcy złotych” – zauważa dziennik.

Minister posiada również kilka działek, mieszkań i nieruchomości – w tym dom o powierzchni 156 m2, którego wartość wynosi około 500 tysięcy złotych.

Najciekawsze jest jednak to, jakim samochodem jeździ polityk. Otóż jest on posiadaczem 10-letniego Fiata 500L, czyli samochodu, który uważany jest raczej za typowa „damski”. Do tego auta przylgnęła łatka pojazdu dla matek z dziećmi.