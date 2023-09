Kampania wyborcza jest brutalna?

REKLAMA

64,2 proc. respondentów uważa, że obecna kampania wyborcza jest bardziej brutalna niż poprzednie. 25,5 proc. wyborców uznaje, że nie różni się ona niczym od poprzednich, a 1,8 proc. twierdzi, że jest spokojniejsza – wynika z opublikowanego w czwartek sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” i radia RMF FM.

W sondażu, którego wyniki opublikowano w czwartkowej „Rzeczpospolitej”, zapytano ankietowanych: „Jak ocenia pan/pani dotychczasową kampanię wyborczą?”. „Zdaniem 64,2 proc. badanych przez IBRiS jest ona bardziej brutalna niż poprzednie. Co czwarty badany twierdzi, że niczym nie różni się od wcześniejszych. 8,6 proc. nie ma w tej sprawie zdania, a tylko 1,8 proc. uznaje, że kampania nie jest tak ostra jak poprzednia” – czytamy.

„Można powiedzieć, że ten wynik nie zaskakuje. To prosta pochodna tego, co obserwujemy od lat. Politycy rządu i opozycji od lat się dehumanizują, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Wszyscy wzajemnie próbują pokazać, że inni to anty-Polacy i zdrajcy” – mówi dr Bartosz Rydliński z UKSW i Centrum Daszyńskiego.