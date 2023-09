Meksyk. W parlamencie pokazano zmumifikowane ciała. Ufolodzy twierdzą, że to kosmici [VIDEO]

REKLAMA

Do niezwykłego wydarzenia doszło w parlamencie Meksyku. Posłowie usłyszeli, że nie jesteśmy sami na planecie Ziemia i ujrzeli mumie, które miałyby być szczątkami kosmitów.

Podczas przesłuchania na temat Niezidentyfikowanych Zjawisk Anomalnych (UAP), które miało miejsce w meksykańskim parlamencie, posłom pokazano dwa zmumifikowane ciała, które zdaniem ufologów są ciałami kosmitów.

Mumie parlamentarzystom zaprezentował ufolog Jaime Maussan. Twierdzi on, że zostały one odnalezione w Peru w pobliżu starożytnych rysunków z Nazca w 2017 roku, a ich wiek oceniany jest na ok. tysiąc lat.

– Okazy nie są związane z żadnym życiem na Ziemi – przekonuje Maussan.

Ciała rzeczywiście wyglądają jak ciała kosmitów. Są bardzo niewielkie, mają wydłużone głowy, wątłe ciałka i jedynie po trzy palce u każdej z dłoni.



– To pierwszy raz, kiedy życie pozaziemskie jest prezentowane w takiej formie i myślę, że jest to wyraźny dowód na to, że mamy do czynienia z okazami innymi niż ludzkie, które nie są spokrewnione z żadnym innym gatunkiem na naszym świecie. Każda instytucja naukowa może to zbadać – mówił Maussan.

– Nie jesteśmy sami – dodał.

Dyrektor Instytutu ds. Zdrowia meksykańskiej marynarki wojennej, Jose de Jesus Zalce Benitez, stwierdził na przesłuchaniu, że mumie poddano prześwietleniu rentgenowskiemu, rekonstrukcji 3D i analizie DNA.



– Mogę potwierdzić, że te ciała nie mają żadnego związku z istotami ludzkimi – stwierdził medyk wojskowy.

Pewną kontrowersję budzi fakt, że mumie prezentował Maussan, który już raz, w 2015 roku, pomylił się w podobnej sprawie. Zaprezentował wówczas rzekome szczątki kosmitów, które okazały się być mumiami dzieci.

Parlamentarzyści wysłuchali również byłego pilota marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych Ryana Gravesa, który wcześniej był przesłuchiwany na podobnej komisji o UFO przez Kongres Stanów Zjednoczonych i również dzielił się informacjami na temat życia pozaziemskiego, które rzekomo posiada.

W USA toczy się obecnie podobna dyskusja na temat niezidentyfikowanych obiektów latających, które przez lata mieli obserwować lotnicy. Sprawę UFO bada Pentagon.