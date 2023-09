Można zarobić 800 złotych. W piątek mija termin zgłaszania kandydatów

REKLAMA

W piątek 15 września mija termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych. Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzymają 800 zł, ich zastępcy 700 zł, a członkowie komisji 600 zł.

W każdym obwodzie głosowania w wyborach, a więc tam, gdzie wyborcy mogą zagłosować, powołuje się obwodową komisję wyborczą.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy: przeprowadzenie głosowania w obwodzie; czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania; ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości; przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.