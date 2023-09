Poparcie „zdecydowanych wyborców”. PiS wysoko. Konfederacja na podium [SONDAŻ]

REKLAMA

Pracownia sondażowa Social Changes przeprowadziła badanie wśród zdecydowanych wyborców. Wynika z niego wysokie poparcie dla rządzącego Prawa i Sprawiedliwości. Konfederacja, pomimo spadku, wciąż utrzymuje się na trzecim miejscu.

W sondażu pracowni Social Changes (bez niezdecydowanych wyborców) wciąż wygrywa Prawo i Sprawiedliwość (PiS, Suwerenna Polska). PiS zdobyłby 39 proc., co oznacza wzrost poparcia partii rządzącej o 1 pkt proc. od ostatniego badania.

Na drugim miejscu uplasowałaby się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) z wynikiem 32 proc. KO także notuje wzrost poparcia o 1 pkt proc.

Na ostatnim miejscu podium znalazłaby się Konfederacja (Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej). Koalicja partii prawicowych uzyskałaby 10 proc., co oznacza spadek poparcia o 2 pkt. proc.

Tuż za podium znalazłaby się Trzecia Droga (Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050) z niezmiennym wynikiem 9 proc.

Za koalicją ludowców i ludzi Szymona Hołowni do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica (Nowa Lewica, Razem) z 7 proc. poparcia, co oznaczałoby 1 pkt proc. straty w stosunku do poprzedniego badania sondażowego.

Warto pamiętać, że Trzecia Droga, która startuje jako koalicja, potrzebuje 8 proc., by wejść do Sejmu. Oznacza to, że obecnie ten egzotyczny sojusz balansuje już na granicy progu wyborczego.