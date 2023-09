„Prawica na rozdrożu”. Marek Jurek w dyskusji z Piotrem Trudnowskim i Łukaszem Warzechą

REKLAMA

W imieniu Fundacji XBW Ignacego Krasickiego serdecznie zapraszamy dzisiaj o godz. 18:00 na spotkanie transmitowane na żywo z Galerii Delfiny w Warszawie na kanale YT Fudnacji XBW.

14 września odbędzie się wieczór autorski byłego Marszałka Sejmu – Marka Jurka połączony z dyskusją na temat jego najnowszej książki „Prawica na rozdrożu”.

Najnowsza książka Marka Jurka to esej o ostatnich latach polskiej polityki, zestawiający postawy różnych ugrupowań, chcących reprezentować konserwatywną część opinii publicznej. Książka nie popiera, ale też nie dyskwalifikuje żadnej z prawicowych partii. Przestrzega natomiast przed przejęciem władzy przez radykalną opozycję. Autor, posiłkując się swym doświadczeniem z wieloletniej działalności publicznej, pokazuje jak można analizować proces polityczny w oparciu o wyznawane wartości. Dzięki bogatej argumentacji historycznej i socjologicznej „Prawica na rozdrożu” może być ciekawą lekturą dla każdego czytelnika zainteresowanego życiem publicznym i historią współczesną, niezależnie od wyznawanych poglądów.

W wydarzeniu oprócz autora wezmą udział:

– Piotr Trudnowski – koordynator Instytutu Demokracji Bezpośredniej, b. prezes Klubu Jagiellońskiego

– Łukasz Warzecha – dziennikarz tygodnika „Do Rzeczy”

Spotkanie poprowadzi zastępca redaktora naczelnego dziennika Super Express – Hubert Biskupski Spotkanie transmitowane na żywo z Galerii Delfiny w Warszawie

Spotkanie będzie transmitowane na żywo z Galerii Delfiny w Warszawie na kanale YT Fudnacji XBW pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=Yc_Pp6JH8as

„Konfederacja stała się, owszem, wyborczą alternatywą dla Prawa i Sprawiedliwości. Jej pojawienie się „zdywersyfikowało” możliwości wyboru, którym dysponuje prawicowa opinia. O ile jednak PiS uważał, że jego dostatecznym prawicowym mandatem jest krytyka PO, o tyle Konfederacja uznała, że jest nim krytyka PiS. Jedno i drugie to za mało. Konserwatywna opinia musi oczekiwać więcej, a niezależnie od oczekiwań – musi myśleć o tym, jaki rząd w efekcie najbliższych wyborów powstanie.” (fragment)

Marek Jurek (ur. 1960) publicysta, historyk, tłumacz, współzałożyciel magazynu „Christianitas”. Tłumaczył Charles’a Maurrasa i Jeana Madirana. Jego poprzednia książka – „100 godzin samotności albo rewolucja październikowa nad Wisłą” – została nominowana do Nagrody Józefa Mackiewicza. Przez wiele lat czynny polityk. Współzałożyciel Ruchu Młodej Polski w czasach opozycji antykomunistycznej. Po odzyskaniu niepodległości m.in. przewodniczący Krajowej Rady RTV, marszałek Sejmu RP, poseł do Parlamentu Europejskiego. Laureat nagród – „Gazety Polskiej”, Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, Antona Neuwirtha (na Słowacji), Giuseppe Sciacca (we Włoszech).