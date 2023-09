REKLAMA

Węgry stały się przykładem do naśladowania w zakresie polityki prorodzinnej – powiedziała prezydent Węgier Katalin Novak w długim wywiadzie dla tygodnika „Mandiner”. W czwartek w Budapeszcie rozpoczyna się szczyt demograficzny.

„Sytuacja jest trudna. Nie chodzi tylko o to, że co roku rodzi się mniej dzieci, niż umiera, ale także o to, że jest o dwadzieścia procent mniej kobiet w wieku rozrodczym niż dwie dekady temu” – podkreśliła Novak.

Podkreśliła jednocześnie, że pomimo trudności gospodarczych i napiętego budżetu państwo węgierskie utrzymuje wsparcie dla rodzin na poziomie 6 proc. PKB.