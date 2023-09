Wprowadzili obowiązkową edukację seksualną. Szkoły płoną

REKLAMA

W belgijskim Charleroi w jednym momencie zaczęły płonąć aż cztery szkoły. Prokuratura twierdzi, iż podpalenia są związane z wprowadzoną w szkołach obowiązkową edukacją seksualną.

Jak podaje portal RTL Info, przybyłe na miejsca służby ratunkowe jednoznacznie stwierdziły, iż doszło do podpalenia, co zostało potwierdzone przez prokuraturę. Jednocześnie strażacy znaleźli na miejscu tabliczki z napisami odnoszącymi się do edukacji seksualnej.

REKLAMA

Pożary nie były duże, dość szybko je opanowano i nie ma mowy o wielkich szkodach. Trzy z czterech podpalonych szkół pozostaną jednak tymczasowo zamknięte.