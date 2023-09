Atak na siedzibę polskich elżbietanek w Jerozolimie. „Rozmawiamy na ten temat z izraelskimi instytucjami”

W środę w wyniku starań charge d’affaires Czaplińskiej miała miejsce wizyta przedstawicieli izraelskich władz w Nowym Domu Polskim w Jerozolimie, w czasie której pracownicy różnych departamentów izraelskiego MSZ zapoznali się ze skutkami niedawnych aktów agresji.

Highly appreciated solidarity visit of representatives of @IsraelMFA, together with @PLinIsrael, at the New Polish House in #Jerusalem, run by 🇵🇱Elizabethan Sisters. Safety of the members of the Convent and the pilgrims hosted at the House is our common concern. pic.twitter.com/7rK0EbjY2E

