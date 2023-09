„Bardzo się cieszymy”. Wylosowano numery komitetów wyborczych

REKLAMA

W Państwowej Komisji Wyborczej w piątek wylosowano numery komitetów wyborczych w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

W losowaniu numer 1 przypadł KW Bezpartyjni Samorządowcy, 2 – KKW Trzecia Droga Polska 2050-PSL, 3 – KW Nowa Lewica, 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość, 5 – KW Konfederacja, 6 – KKW Koalicja Obywatelska.



W dalszej kolejności wylosowano numery dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy do Sejmu w więcej niż jednym okręgu.

Numer 7 będą miały listy KW Polska Jest Jedna, 8 – KW Polska Liberalna-Strajk Przedsiębiorców, 9 – KW Ruch Dobrobytu i Pokoju, 10 – KW Normalny Kraj.

Radości z wylosowanej „jedynki” nie kryła Katarzyna Sochańska z Bezpartyjnych Samorządowców. – Bardzo się cieszymy, ale nie ukrywam, nie jestem zaskoczona. Całą noc ta jedynka mi się śniła. Jedynka symbolizuje zjednoczenie i nadzieję, że pogodzimy Polaków i zapewnimy im normalną Polskę – powiedziała.

– Bardzo dobre losowanie. Jesteśmy drudzy na starcie, ale liczymy, że będziemy pierwsi na mecie – dzięki temu dobremu losowaniu i temu, że nasze zaangażowanie przyniesie nam zwycięstwo wyborcze – powiedział rzecznik PSL Miłosz Motyka, komentując wylosowanie numeru 2 dla komitetu Trzeciej Drogi.

Z kolei Dorota Olko wyraziła nadzieję, że lista numer 3 przyniesie szczęście Nowej Lewicy. – Ten numer ma dla nas sentymentalne znaczenie, bo 4 lata temu także szliśmy do wyborów z numerem trzecim. I przyniósł nam szczęście, Lewica wróciła do Sejmu z dobrym wynikiem – podkreśliła. – Najważniejsze jest to, żeby przekonać do siebie wyborców i wyborczynie, i na to ciężko pracujemy – dodała.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października.