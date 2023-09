Jakie kosmetyki warto stosować do cery naczynkowej?

Cera naczynkowa jest bardzo delikatna i niestety podatna na mikrouszkodzenia. Gwałtownie też reaguje na działanie czynników zewnętrznych. Aby poprawić jej stan należy zadbać o właściwą pielęgnację.

Jak dbać o cerę naczynkową?

Wrażliwa skóra naczynkowa wymaga przede wszystkim ochrony. Aby ją zapewnić trzeba na początek dobrze ją oczyścić z zanieczyszczeń czy nadmiaru sebum. Jednak można do tego celu stosować tylko i wyłącznie bardzo delikatne kosmetyki, które w składzie mają oleje roślinne, np. z awokado. Doskonałe właściwości ma też panthenol oraz witamina K, C oraz E. Pamiętajcie, że nim umyjecie twarz, musicie na początek przemyć skórę płynem micelarnym, który nie naruszy jej warstwy ochronnej, a wręcz ją wzmocni. Do umycia skóry bardzo dobrze sprawdzi się żel z aloesem. Następnie należy nałożyć jeszcze tonik z ogórkiem, a na koniec właściwy krem.

Jaki krem do cery naczynkowej wybrać?

Krem na popękane naczynka na twarzy powinien mieć w składzie witaminę C, a także witaminę E oraz A. Aby wzmocnić i uszczelnić naczynka, należy sięgnąć po kosmetyk z dodatkiem masła shea. Krem do cery naczynkowej powinien mieć też w składzie witaminę K. Musicie wiedzieć, że zapobiega on powstawaniu wylewów podskórnych z naczyń krwionośnych, natomiast rutyna wzmacnia ścianki naczyń, a także zmniejsza ich przepuszczalność. W efekcie Wasza skóra ma warstwę ochronną. Nie zapomnijcie jeszcze, że krem należy nakładać na dobrze oczyszczoną skórę. Trzeba go wmasować, stosując okrężne ruchy. Jeżeli zaczerwienienia są bardzo widoczne, to sięgnijcie też po krem ochronny do cery naczynkowej z rumiankiem. Dobrej jakości krem do cery naczynkowej możecie zakupić w ofercie na stronie: https://drmaxdrogeria.pl/twarz/pielegnacja-twarzy/pielegnacja-cery/cera-naczynkowa.

O czym jeszcze pamiętać mając skórę naczynkową?

Małe rzeczy mają duże znaczenie i czasami wystarczy tylko kilka prostych zmian, by stan Waszej skóry naczynkowej się poprawił. Przede wszystkim należy codziennie nakładać krem z filtrem. Można powiedzieć, że im wyższy, tym lepiej. Istotna jest dieta lekkostrawna bez dodatku pikantnych przypraw. Należy też wypijać minimum 2 litry wody dziennie, a także unikać długotrwałej ekspozycji na słońce.