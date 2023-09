KE zniosła embargo na ukraińskie zboże. Polska podtrzymuje zakaz. Zełenski zareagował. „Ukraina będzie odpowiadać w sposób cywilizowany”

„Właśnie rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Ograniczenia ze strony Komisji Europejskiej dotyczące dostępu ukraińskich produktów spożywczych do rynku Unii Europejskiej wycofano!” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

„Jestem bardzo wdzięczny Ursuli von der Leyen za dotrzymanie słowa i zasad wolnego rynku. To przykład prawdziwej jedności i zaufania między Ukrainą i UE. Europa wygrywa zawsze, kiedy zasady działają, a umowy są realizowane” – kontynuował prezydent Ukrainy.

„Teraz ważne jest, by europejska jedność zadziałała też na poziomie dwustronnym. By sąsiedzi podczas wojny wsparli Ukrainę. A jeśli ich decyzje będą łamać prawo UE, Ukraina będzie odpowiadać w sposób cywilizowany” – dodał.

Do sprawy odniósł się także szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. „Ukraina jest wdzięczna Komisji Europejskiej i państwom członkowskim za solidarność w zniesieniu zakazu eksportu naszych produktów rolnych. Kontynuujemy prace nad stabilnym eksportem i tranzytem do krajów trzecich «szlakami solidarnościowymi» oraz w ramach Wspólnej Platformy Koordynacyjnej” – napisał.

Ukraine is grateful to the European Commission and member states for their solidarity in lifting the ban on our agricultural exports. We continue to work on stable export and transit to third countries via „Solidarity Lanes” and within the Joint Coordination Platform’s framework.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 15, 2023