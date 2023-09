Posiadanie takich psów będzie ZAKAZANE. Jasna zapowiedź premiera

REKLAMA

Jeszcze przed końcem roku posiadanie w Wielkiej Brytanii psów rasy American XL Bully zostanie zakazane – zapowiedział w piątek premier Rishi Sunak w odpowiedzi na kolejny przypadek śmiertelnego pogryzienia człowieka.

„American XL Bully stanowi zagrożenie dla naszych społeczności, a zwłaszcza dla naszych dzieci. Podzielam przerażenie narodu z powodu ostatnich nagrań wideo, które wszyscy widzieliśmy. Wczoraj widzieliśmy kolejny domniemany atak American XL Bully, który doprowadził do śmierci. Oczywiste jest, że nie chodzi tu o garstkę źle wyszkolonych psów, ale o pewien wzorzec zachowania, który nie może być kontynuowany” – napisał Sunak na platformie X (dawniej Twitter).

W piątek poinformowano o śmierci mężczyzny, który dzień wcześniej został pogryziony przez dwa psy w Walsall w środkowo-zachodniej Anglii i jak podała policja wszystko wskazuje na to, że były to American XL Bully. Ich 30-letni właściciel został aresztowany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci.

Również w piątek poinformowano, że policja poszukuje właściciela psa, który w poniedziałek pogryzł czteroletniego chłopca we wschodnim Londynie. Z kolei policja hrabstwa South Yorkshire podała, że w ciągu dwóch dni otrzymała zgłoszenia o czterech oddzielnych atakach psów tej rasy na dzieci, z czego jeden skończył się hospitalizacją.

Do zakazania American XL Bully wezwała w poniedziałek minister spraw wewnętrznych Suella Braverman w reakcji na nagranie wideo z minionego weekendu, na którym widać jak pies tej rasy atakuje w Birmingham 11-letnią dziewczynkę, a następnie dwóch dorosłych mężczyzn próbujących jej pomóc.

Jak podawał w poniedziałek „The Sun”, psy rasy American XL Bully były odpowiedzialne za dziewięć przypadków śmiertelnego pogryzienia ludzi w ciągu ostatnich dwóch lat, z czego w trzech przypadkach ofiarami były dzieci. To oznacza, że prawie trzy czwarte śmiertelnych ataków jest dokonywane obecnie przez tę jedną rasę, choć stanowią one znikomy odsetek wśród wszystkich psów.

American Bully to rasa wyhodowana w latach 80. XX wieku, a do jej stworzenia posłużył głównie amerykański pitbulterier. XL to większa, ważąca nawet ponad 60 kg, wersja American Bully. Hodowla i posiadanie American XL Bully nie podlega w Wielkiej Brytanii żadnym restrykcjom. Pewnym problemem w kontekście zakazu stanowi fakt, że rasa nie jest uznawana i definiowana przez brytyjski związek kynologiczny.

Wprowadzenie zakazu hodowli jakiejś rasy psa jest w gestii ministerstwa środowiska, żywności i spraw wiejskich. Obecnie zakazane w Wielkiej Brytanii są cztery rasy: amerykański pitbulterier, tosa, dog argentyński i fila brasileiro.