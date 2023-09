Badanie na dużej grupie uchodźców z Ukrainy. Naukowcy już wszystko wiedzą

REKLAMA

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie przeprowadzili eksperymentalne badanie na dużej grupie uchodźców z Ukrainy, aby poznać ich plany i wybory życiowe.

Badaczom udało się odtworzyć proporcje płci oraz wieku dla pełnoletnich członków tej zbiorowości na podstawie odpersonalizowanego rejestru obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, którym nadano status cudzoziemca na podstawie specustawy. Dlatego trzy czwarte osób objętych badaniem to kobiety, a dwie trzecie to osoby do 40. roku życia.

Ukraińcy oceniają pomoc Polaków w większości pozytywnie, ale większość nie będzie chciała zostać u nas na stałe. Wyniki pokazują, że połowa z nich chciałaby zintegrować się z polskim społeczeństwem, co piąty tego nie chce. Niemal 2/3 uchodźców jest zadowolonych ze swego życia, choć 3/5 uważa, że ich warunki się pogorszyły. Wielu uchodźców przyjeżdżało wcześniej do Polski.