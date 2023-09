Korwin-Mikke: „To będzie tyrania, której nie było w dziejach ludzkości” [VIDEO]

REKLAMA

Gościem „Sedna sprawy” w Radiu PLUS był Janusz Korwin-Mikke. Legendarny wolnościowiec w rozmowie z Jackiem Prusinowskim ocenił, że w tej chwili mamy do czynienia z trockizmem.

– Pan sobie nie zdaje sprawy z tego, co się dzieje. Nawet ja pięć lat temu nie podejrzewałem, co nastąpi – powiedział Janusz Korwin-Mikke, zwracając się do Jacka Prusinowskiego.

– Pomysł likwidacji gotówki, a on jest realizowany w tej chwili (…), ilość bankomatów się ogranicza. To jest wszystko przygotowane – dodał.