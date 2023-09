Nadmiarowe zgony i zmarnowane pieniądze. Konfederacja zapowiada rozliczenia polityków [VIDEO]

REKLAMA

Przedstawiciele Konfederacji na konferencji prasowej podkreślili nieodłączną potrzebę rozliczenia rządzących za ich działania podczas pandemii COVID-19. Wyrazili przekonanie, że działania rządu były chaotyczne, nieprzemyślane i oparte na emocjach, co przyczyniło się do ponad 200 000 nadmiarowych zgonów w Polsce.

Marek Szewczyk przypomniał, że Konfederacja już w trakcie pandemii wyrażała swoje zastrzeżenia co do działań rządu, zaznaczając, że były one nieprzemyślane i pozbawione logicznych podstaw. Dalej mówił, że opozycja, w tym Platforma, PSL i Lewica, poparły ustawy, które umożliwiły rządowi podejmowanie działań bez należytej kontroli, co doprowadziło do znacznego rozrzutu środków publicznych, w tym 9 miliardów złotych na tzw. dodatki covidowe, bez skutecznej kontroli ze strony odpowiednich instytucji.

Szewczyk zaznaczył, że raport Najwyższej Izby Kontroli jest druzgocący i ukazuje skandaliczne zarządzanie przez rządzących kryzysem. Wskazał na konieczność podejścia opartego na logice i rozumie, zamiast emocjonalnych reakcji. Dodał również, że rządzący nie słuchali apeli o rozważniejsze działania, co skutkowało olbrzymią inflacją i tragedią ponad 200 000 nadmiarowych zgonów.