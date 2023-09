Oblicza kryzysu. W tej branży sprzedaż spada

REKLAMA

Wartość sprzedaży elektroniki spada już od kwietnia i w lipcu była 3 proc. niższa niż przed rokiem – przytacza dane „Rzeczpospolita”. Dodaje, że przychody firm maleją, choć ceny sporo wzrosły.

Wartość sprzedaży elektroniki spada już od kwietnia i w lipcu była 3 proc. niższa niż przed rokiem – wynika z danych GfK, które cytuje dziennik. „Przychody firm maleją, choć ceny sporo wzrosły, a to oznacza załamanie ilości kupowanego sprzętu” – stwierdza.

REKLAMA

– Utrzymująca się wysoka inflacja i spowolnienie gospodarcze wpływają negatywnie na branżę. Rynek elektroniki użytkowej jest wprawdzie wartościowo na plusie, ale ilościowo spada – komentuje dane Snjezana Bandner, prezes MediaMarktSaturn Polska.

– Jeśli chodzi o prognozy dotyczące drugiego półrocza, rynek raczej pozostanie w trendzie spadkowym, pewnego ożywienia oczekiwać można ewentualnie pod koniec roku: początek okresu jesień–zima to tradycyjnie moment zwiększonych zakupów, ale nie spodziewamy się wyników na poziomie ostatnich lat – mówi Tomasz Miśkiewicz, dyrektor marketingu w TP Vision Polska.

Jak zwraca uwagę dziennik, w przypadku smartfonów sprzedaż kurczy się ilościowo nawet 15 proc. rok do roku – tak było w marcu. Z kolei przychody ze sprzedaży telewizorów, spadły w pierwszym półroczu bieżącego roku o 31,3 proc., do 1,8 mld zł. „Sprzedało się tylko 637 tys. odbiorników, co jest aż o 40,7 proc. gorszym wynikiem niż rok wcześniej” – zaznacza gazeta. Znacznie gorzej sprzedają się także duże urządzenia AGD.

Nieznaczny wzrost sprzedaży notują natomiast elektronika sportowa, sprzęty z sektora fotografii czy produkty, które nie wymagają wysokich jednorazowych wydatków, tzw. małe AGD i różnego rodzaju akcesoria.