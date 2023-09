Rumuńska armia „gotowa do zastosowania wszystkich środków militarnych”

Pytany o to, czy Rumunia jest gotowa zastosować obronę powietrzną, generał odpowiedział, że „w zależności od poziomu zagrożenia strona rumuńska jest gotowa użyć całej siły militarnej, by bronić swojego terytorium”.

Our scoop from yesterday in English: General in the #NATO country #Romania says the the army is placing troops and air defense at the the Danube delta. “We are ready to imply all the military power to defend Romanian territory.” pic.twitter.com/wSS6REjYjF

— Elin Jönsson (@ElinJonssonSVT) September 15, 2023