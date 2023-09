Tak być nie musi, tak być może…

REKLAMA

Zarzuty kierowane pod adresem opozycji, iż nie ma konkretnego programu wyborczego alternatywnego wobec propozycji PiS, są słuszne, pozostaje tylko pytanie, po co opozycji jakikolwiek program? Z programami są tylko kłopoty, bo sypią się fatalnie, gdy przychodzi do ich realizacji; najczęściej okazują się, że były tylko kiełbasą wyborczą, albo ideologiczno-demagogiczną „kosmetyką”.

Prawdziwy program opozycji w Polsce opiera się na założeniu, że wcześniej czy później Waszyngton wycofa się z polityki europejskiej pozostawiając ją strategicznym partnerom, Niemcom i Rosji, co bez potrzeby programów i zobowiązań wyborczych wyniesie tę opozycję do władzy. Najwidoczniej opozycja ta uważa, że ten czas nie jest wcale odległy! Że pokolenie Tusków, Czarzastych, Trzaskowskich, Biedroniów etc. załapie się jeszcze na tę nową koniunkturę… Co ciekawe, założenie to wcale nie jest bezpodstawne.

Na razie polityka światowa jak gdyby zastygła, zamarła… Dość powszechnie spodziewane jest jej „drgnięcie” dopiero po wyborach prezydenckich w Ameryce, ale na dobrą sprawę – czy są to oczekiwanie uzasadnione? Bez względu na to, kto je wygra – sytuacja może ulec przewleczeniu, a obecny status quo przekształcić się w długotrwałą, nową „zimną wojnę”, lecz na mocno zmienionym tle geopolitycznym.