Te samochody nie wjadą do Polski. Od soboty wchodzi nowy zakaz

Od niedzieli będzie obowiązywał zakaz wjazdu do Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji – zapowiedział w sobotę w Terespolu (Lubelskie) szef MSWiA Mariusz Kamiński. Poinformował również o ogłoszeniu przetargu na budowę zapory elektronicznej na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią.

Na przejściu granicznym z Białorusią w Terespolu odbyła się konferencja prasowa, w której udział wziął szef MSWiA Mariusz Kamiński, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej insp. Mariusz Gojny oraz komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.

– W związku z opublikowaniem 8 września wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zakazu wjazdu na teren UE samochodów zarejestrowanych w Rosji, zakaz ten na granicy Polskiej będzie obowiązywał od jutra i wchodzi w życie dziś o północy – przekazał w sobotę szef MSWiA.

Oznacza to – jak wyjaśnił – że żaden samochód osobowy zarejestrowany w Rosji nie będzie mógł wjechać na teren państwa polskiego. – Rosyjskie samochody ciężarowe już wcześniej były objęte tym zakazem. Teraz domykamy tę sprawę. Żaden rosyjski samochód do Polski nie wjedzie – zaznaczył.

Minister sprecyzował, że dotyczy to wszystkich samochodów – zarówno tych, które są wykorzystywane komercyjnie, jak i samochodów prywatnych – niezależnie od tego, czy właścicielem samochodu jest obywatel Rosji, czy też obywatel innego państwa. – Zasada jest taka – samochód zarejestrowany w Rosji nie ma prawa wjazdu do Polski – zaznaczył.

– To jest kolejny element sankcji nakładanych na Rosję i obywateli tego państwa w związku z brutalną wojną na Ukrainie, w związku z tym, że państwo rosyjskie stanowi dziś zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego – dodał Mariusz Kamiński.

Obecny na konferencji w Terespolu wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej insp. Mariusz Gojny wskazał, że od pierwszego dnia wybuchu wojny na Ukrainie funkcjonariusze KAS egzekwują sankcje, jakie zostały nałożone przez Unię Europejską oraz Polskę na podmioty i towary z Rosji i Białorusi.

Potwierdził, że żaden samochód osobowy zarejestrowany w Rosji, na rosyjskich tablicach rejestracyjnych, nie może wjechać do Unii Europejskiej. – Stanowi o tym unijne rozporządzenie Rady dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Polska będzie egzekwować ten zakaz, podobnie, jak inne państwa graniczące z Rosją – podkreślił.

Zastępca szefa KAS podał, że samochody osobowe zarejestrowane w Rosji będą „cofane z powrotem do państwa trzeciego, z którego przyjechały i niezależnie, czy będzie to Rosja, czy też inny kraj”. – W razie odmowy wycofania pojazdu za granicę, zostanie on zajęty przez służbę celno-skarbową – dodał.