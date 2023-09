Uwaga kierowcy. W weekend wzmożone kontrole policyjne

REKLAMA

Podczas trwającego weekendu lubuska drogówka prowadzi kontrole na wielu arteriach komunikacyjnych regionu. Duża aktywność stróżów prawa ma zapewnić bezpieczną podróż zmotoryzowanym i pieszym – poinformował w sobotę rzecznik lubuskiej policji podinsp. Marcin Maludy.

„Działania rozpoczęliśmy w piątek i potrwają do końca niedzieli. Skupiamy się na najbardziej obciążonych drogach w regionie, takich jak trasa ekspresowa S3 czy autostrada A2, ale nie zapominamy też o bezpieczeństwie na innych drogach czy ulicach naszych miejscowości” – powiedział rzecznik.

Dodał, że podczas kolejnego ciepłego wrześniowego weekendu ruch na trasach regonu jest spory, a policjanci czuwają, by odbywał się bezpiecznie. Kontrolowana jest m.in. prędkość, trzeźwość kierowców i przestrzeganie innych przepisów.

„Kierowcy mogą także liczyć na pomoc funkcjonariuszy, którzy doradzą jaką alternatywną drogę wybrać w przypadku zatorów na głównych trasach i pomogą w każdej innej sprawie” – zaznaczył Maludy.

Stróże prawa przypominają o wyposażeniu najmłodszych pasażerów w foteliki, konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa i zadbania o odpowiedni stan techniczny pojazdu. Do tego radzą, by przed jazdą, jeśli zachodzi taka konieczność, kierowca sprawdził stan trzeźwości, co można zrobić w każdej jednostce policji.