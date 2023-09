Awantura w Polsat News. Krzysztof Bosak powiedział prawdę o nielegalnej imigracji. Czarzasty i Zgorzelski się zagotowali [VIDEO]

REKLAMA

Podobno nic tak nie boli, jak garść prawdy rzucona prosto w oczy. Prawdę o nielegalnej imigracji rzucił w studio Polsat News poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Uderz w stół i od razu odezwą się wielcy obrońcy nielegalnych przybyszów. W tej roli wystąpił Włodzimierz Czarzasty z Lewicy z Piotr Zgorzelski z PSL czy jak to się teraz nazywa – Trzeciej Drogi.

W programie „Śniadanie Rymanowskiego” w Polsat News poruszono temat nielegalnej imigracji w związku z masą inwazją przybyszów na włoską wyspę Lampeduzę. Poseł i współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak powiedział wiele słów prawdy w tym temacie – słów, których większość, sterroryzowana polityczną poprawnością, boi się publicznie wypowiadać.

Bosak: – My jako Europejczycy żadnych problemów na świecie nie rozwiążemy poprzez otworzenie swoich granic, dlatego że populacja na świecie żyjąca w gorszych warunkach materialnych i klimatycznych, gorszych niż Europa, idzie w miliardy. Wpuszczając tych ludzi, jesteśmy w stanie zupełnie zdestabilizować warunki życia, utracić bezpieczeństwo i cywilizację, którą mamy, jednocześnie nie rozwiązując ich problemów.

– To, co powinniśmy robić w pierwszej kolejności to zadbać o swoje dobro jako Europejczycy czy jako Polacy, strzec swoich granic, i jeżeli dopuszczać imigrację to starannie selekcjonowaną i starannie kontrolowaną i wyłącznie legalną. Duża część rządów państw europejskich i eurokraci pracuje w przeciwnym kierunku, to znaczy oni chcą rozwiązać problem koczowisk i obozowisk nielegalnych imigrantów poprzez ich zalegalizowanie. To wynika z lewicowej ideologii. Tę lewicową ideologię trzeba odrzucić i żeby ją odrzucić w pierwszej kolejności nie wolno dopuścić do stworzenia jakichkolwiek unijnych polityk w tej sprawie, dlatego że unijne polityki z zasady będą lewicowe, czyli będą proimigracyjne – mówił Bosak.

Rymanowski: – A pana zdaniem można to rozwiązać na poziomie państwa?

Bosak: – Tak tylko trzeba przełamać poprawność polityczną, to znaczy służby graniczne konkretnych państw muszą zacząć stosować siłę.

Rymanowski: – Ale widzi pan, co robi premier Włoch? Premier Włoch dziś apeluje o pomoc.

Bosak: – Premier Włoch jest sparaliżowana układem we własnym państwie, w którym nie jest w stanie wymuszać swoje woli, ponieważ w wymiarze sprawiedliwości, w administracji, w służbach ma kadrę lewicową poobsadzaną tam przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Ma organizacje praw człowieka, ma eurokratów. Gdyby zrobiła to, co my robimy w Polsce, to znaczy zaczęła realnie strzec granic, tak, że jeżeli ktoś ma utonąć, to po prostu utonie, a nie będzie się go karmić, pieścić i transportować na północ Europy, gdyby to zrobiła, to natychmiast miałaby to, co Salvini. Salvini w tej chwili musi stawać za swoje zdecydowane działania przed sądem.

Czarzasty: – A wie pan, do czego pan namawia w tej chwili?

Bosak: – Do topienia łodzi przemytników. Dokładnie do tego. Bez tego nie rozwiążemy problemu.

Czarzasty: – Tak, to chciałem powiedzieć. Otóż pan Bosak w tej chwili powiedział: do topienia łodzi przemytników. Rozumiem, że pan namawia do tego, żeby tych ludzi zabić. To jest po prostu skandaliczne.

Bosak: – Powiedziałem o łodziach, a nie o przemycanych osobach.

Czarzasty: – A co z tymi ludźmi? Zastrzelić?

Bosak: – Wysadzać na tym brzegu, na którym do łodzi wsiedli. I to trzeba robić zdecydowanie.

Dalej rozpoczęła się słowna przepychanka, czepianie się słów posła Bosaka, który powiedział je w zupełnie innej części wypowiedzi i w innym kontekście. Niestety sprowokował taka fałszywą dyskusję prowadzący Bogdan Rymanowski cytując słowa Bosaka z innej części rozmowy. Po chwili do Czarzastego dołączył Piotr Zgorzelski z PSL/Trzeciej Drogi.

Oczywiście lewicowi politycy zrobili z tego polityczną nagonkę na Konfederatę, ale prawda jest taka, że to Krzysztof Bosak ma rację. Jeżeli myślimy o przyszłych pokoleniach, o naszych dzieciach, wnukach i dalszym trwaniu naszego narodu, a także cywilizacji Europejskiej, to musimy postawić zdecydowaną tamę masowej, niekontrolowanej i nielegalnej imigracji. Wszyscy widzimy, co się dzieje na Zachodzie. Wystarczy tylko wspomnieć, że kobiety przyjeżdżające do Polski z Europy Zachodniej przeżywają szok, że u nas jest tak bezpiecznie. Można wiele takich relacji zobaczyć na YT.

Wojsko powinno zawracać łodzie z imigrantami, wysadzać pasażerów tam, gdzie wsiedli, a łodzie bandytów – przemytników przykładnie, na oczach imigrantów i kamer zatapiać, najlepiej salwą z działa pokładowego lub torpedą, żeby było widowiskowo. I problem szybko by się rozwiązał.

Dzisiejszy odcinek Śniadania Rymanowskiego pokazał, że polska klasa polityczna niczego nie nauczyła się z kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Jak mówi sam @krzysztofbosak – jedyną skuteczną metodą na powstrzymanie szturmu spoza Europy, jest pokazanie nielegalnym… pic.twitter.com/kczYgee9jU — Wolność__Słowa (@WolnoscO) September 17, 2023