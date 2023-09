Dantejskie sceny w Stuttgarcie. „Przemoc skierowana była głównie przeciwko policji” [VIDEO]

Policja użyła pałek i gazu pieprzowego przeciwko napastnikom. Wezwano posiłki z okolicznych komend i policji federalnej.

To rodzaj konfliktu zastępczego na ulicach Stuttgartu – zauważył portal dziennika „Bild”. „Przeciwnicy reżimu w Erytrei stanęli przeciwko zwolennikom dyktatury – a przemoc skierowana była głównie przeciwko policji” – zauważył.

W lipcu na festiwalu Erytrei w Giessen w Hesji wybuchły zamieszki, w wyniku których rannych zostało co najmniej 26 funkcjonariuszy policji, gdy przeciwnicy wydarzenia zaatakowali siły bezpieczeństwa, rzucając kamieniami i butelkami.

African hordes armed with stones and iron clubs destroy Stuttgart in Germany. Numerous police officers injured. Some call this „cultural enrichment” https://t.co/DCj3TjbKnJ pic.twitter.com/ytdRo2dbMs

