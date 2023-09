Mularczyk: „Putin jest zbrodniarzem wojennym, a nie konserwatystą”

REKLAMA

Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym, a nie konserwatystą – powiedział wiceminister spraw zagranicznych RP Arkadiusz Mularczyk w obszernym wywiadzie dla brytyjskiego dziennika „Daily Telegraph” opublikowanym w sobotę na jego kanale na YouTube.

– Sądzę, że niektórzy amerykańscy komentatorzy postrzegają Rosję jako konserwatywny kraj. Ale to nie jest prawda, to jest polityczny teatr, ponieważ on chce się prezentować wobec Zachodu jako obrońca konserwatyzmu. Ale Putin chce odbudować rosyjskie imperium, co jest bardzo niebezpieczną polityką dla całego świata, co widzimy na Ukrainie, a wcześniej w Gruzji, Czeczenii. Putin jest zbrodniarzem wojennym, a nie konserwatystą – wyjaśnił Mularczyk.

REKLAMA

Wiceszef polskiego MSZ przyznał, że Polska różni się w ocenie Putina z Węgrami i choć oba kraje odwołują się do konserwatyzmu, to ważne jest żeby nie tracić z pola widzenia szerszego kontekstu. Podkreślił, że w polskim interesie jest wspieranie Ukrainy ze wszystkich sił.