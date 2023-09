Uzbrojony mężczyzna na spotkaniu z Kennedym. Kilka kilometrów dalej zabito jego ojca

REKLAMA

W Los Angeles został aresztowany mężczyzna uzbrojony w dwa naładowane pistolety w czasie zgromadzenia łączącego się z prezydencką kampanią wyborczą Roberta F. Kennedy’ego Jr. Stało się to ok. 3 km od miejsca, gdzie został zabity w roku 1968 jego ojciec, kandydat do Białego Domu.

Uzbrojony człowiek podawał się w piątek za przedstawiciela organów ścigania. Miał odznakę US Marshals Service i federalny dowód tożsamości. US Marshals Service zajmuje się m.in. zapewnieniem bezpieczeństwa w sądach, transportem więźniów i dochodzeniami w sprawie uchodźców.

„Jestem bardzo wdzięczny, że czujnie i szybko zareagowali ochroniarze z Gavin de Becker and Associates (GDBA). Zauważyli i zatrzymali uzbrojonego mężczyznę, który dotarł do mnie podczas przemówienia na dniach dziedzictwa latynoskiego w Wilshire Ebell Theatre w Los Angeles” – napisał Kennedy na platformie X, dawnym Twitterze. Z rąk ochroniarzy przejęła mężczyznę policja i aresztowała.