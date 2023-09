Żydzi świętują Nowy Rok na Ukrainie. „Tu nie jest niebezpiecznie”

REKLAMA

Tutaj nie boimy się niczego, tu czuwa nad nami rabin Nachman – mówią chasydzi, którzy przybyli na obchody żydowskiego Nowego Roku do Humania na Ukrainie. Ponad 35 tys. pielgrzymów przyjechało do tego kraju mimo niebezpieczeństwa ataków rakietowych Rosji, sięgających również tego miasta.

– Tu nie jest niebezpiecznie. To jest miejsce błogosławione. Panuje w nim pokój i miłość – powiedział młody mężczyzna z Izraela, idący do grobu cadyka Nachmana z Bracławia. Uważany on jest za jednego z najsłynniejszych mistyków żydowskich.

Wokół miejsca, gdzie pochowany jest Nachman, powstała cała żydowska dzielnica. Wśród posowieckich, dziesięciopiętrowych bloków, budowane są nowoczesne budynki mieszkalne i niewielkie hotele. Na tabliczkach z nazwami ulic napisy w języku ukraińskim i hebrajskim.