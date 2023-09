Serwis opon gwarantuje sprawne funkcjonowanie pojazdu oraz bezpieczeństwo jazdy nie tylko dla kierowcy i pasażerów, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Warsztaty wulkanizacyjne różnią się jednak między sobą zakresem usług, cenami, a ponadto wykorzystywanymi technologiami naprawy. Na czym dokładnie polega serwis ogumienia? Gdzie znaleźć profesjonalną wulkanizację opon?

Na czym polega wulkanizacja opon?

Wulkanizacja stanowi proces, polegający na połączeniu drobnych cząstek siarki z kauczukiem w celu otrzymania pasty, którą nanosi się na specjalne bębny, czyli kalandry. Dzięki odpowiednim warunkom termicznym dochodzi do reakcji sieciowania i powstania twardej bądź miękkiej gumy. Im większa gęstość trójwymiarowych nadcząsteczek, tym mniej elastyczny materiał końcowy. Za twórcę wulkanizacji uznaje się amerykańskiego inżyniera, Charlesa Goodyeara, który opracował cieplną metodę obróbki kauczuku w 1839 roku.

Ciepła i zimna wulkanizacja

W branży oponiarskiej wykorzystuje się dwie metody naprawcze. Wulkanizacja na zimno służy eliminacji miejscowych przetarć lub pęknięć powstałych np. po najechaniu na niewielki, ostry element. Stosowany materiał implementuje się w obrębie uszkodzonej powierzchni opony, co prowadzi do jej uszczelnienia. Wulkanizacja na ciepło przebiega bardzo podobnie do procesu sieciowania siarki i kauczuku. Zachowując odpowiednią temperaturę i gęstość wiązania, można uzyskać część ogumienia o tych samych właściwościach, co cała opona koła. Kluczowe jest jednak uwzględnienie miejsca uszkodzenia, elastyczności mieszanki i struktury.

Serwis opon – kiedy warto skorzystać?

Profesjonalna obsługa warsztatu, specjalizującego się w pracach związanych z ogumieniem samochodów, obejmuje m.in. wymianę, naprawę opon oraz felg. Kiedy warto zgłosić się do serwisu? Najbardziej oczywistą sytuację stanowi wymiana ogumienia z letniego na zimowe, gdyż każdy rodzaj dostosowany jest do innych warunków jazdy. Opony różnią się między sobą elastycznością oraz bieżnikiem. Montaż letniego ogumienia zalecany jest w okresie z temperaturą powyżej 7 st. Celsjusza. Opony te mają większą powierzchnię bloków bieżnikowych i niewiele lameli, co gwarantuje odpowiedni komfort jazdy, a także dobrą stabilność przy hamowaniu. Minimalna grubość zewnętrznego ogumienia dla samochodów osobowych i dostawczych to 1,6 mm. Opony letnie wymagają demontażu w okresie, gdy temperatury nie przekraczają 7 st. Celsjusza. Ich zimowe zamienniki posiadają większą liczbę lameli, dzięki czemu cechuje je lepsza przyczepność względem mokrej bądź ośnieżonej jezdni. Wytworzona w procesie sieciowania o niskiej gęstości elastyczna mieszanka świetnie radzi sobie w niskich temperaturach, a wzajemne oddziaływanie z nawierzchnią zmienia się wraz ze wzrostem ciepła.

Wymiana opon – kiedy jeszcze jest niezbędna?

Opony zamontowane na kołach ze względu na ciągłą eksploatację wymagają regularnej kontroli, gdyż ich zły stan może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Jakie sygnały wskazują na uszkodzenie? Nieprawidłowy montaż bądź demontaż przeprowadzony z użyciem nieodpowiednich narzędzi to częste przyczyny awarii stopki, stykającej się z felgą koła za pośrednictwem drutów. Zdarza się, że uszkodzenia kołnierza są na tyle głębokie, że sięgają osnowy wykonanej z kordu na bazie poliamidu, poliestru, stali, wiskozy lub włókna szklanego. Kolejnym z często zgłaszanych w serwisach wulkanizacji problemów jest rozwarstwienie wewnętrznej struktury bieżnika na skutek nadmiernego obciążenia, złego ciśnienia i zbyt wysokiej wilgoci.

Naprawa opony – jak sobie poradzić?

